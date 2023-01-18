Мясников перечислил правила купания в проруби на Крещение

Правила купания в проруби — традиционного ритуала в христианский праздник Крещения Господня — перечислил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он записал видео из проруби для своих подписчиков.

Мясников подчеркнул, что этот ритуал несовместим с алкоголем. Кроме того, с осторожностью к купанию в ледяной воде стоит отнестись людям с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. «Не рискуйте здоровьем, если кто не уверен», — отметил доктор.

«Окунулись, вышли, растерлись», — перечислил Мясников порядок действий. Доктор подчеркнул, что окунание в прорубь придает бодрости и сам он регулярно проводит такую процедуру, несмотря на гипертонию и подагру.

Ранее об опасности крещенских купаний в этом году предупредили в МЧС. Лед на водоемах на фоне резкого потепления ослаб, отметили в ведомстве.