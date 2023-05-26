Доктор Мясников перечислил ежедневные привычки для крепкого здоровья

Ежедневные привычки, помогающие сохранить здоровье, назвал врач и телеведущий Александр Мясников в интервью «Общественной службе новостей». Он сообщил, что всегда плотно завтракает, принимает холодный душ и интенсивно занимается гимнастикой.

«Обычно у меня утро начинается с тренировки: с 6:00 до 8:15. Каждый день. Потом прорубь зимой или купание в пруду. А вечером — главное не включать телевизор», — рассказал врач о своем распорядке дня. Кроме того, Мясников посоветовал в течение дня не тревожиться о будущем и не допускать навязчивых мыслей.

Ранее Мясников назвал основные методы борьбы с приступами агрессии. Чтобы научиться лучше владеть собой и собственным телом, медик порекомендовал заниматься боевыми искусствами.