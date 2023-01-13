Мясников оценил пользу синтетических витаминов для профилактики инфаркта

Пользу синтетических витаминов для профилактики инфаркта оценил в эфире программы «О самом главном» ведущий, врач-кардиолог Александр Мясников. Он отметил, что аптечные витамины не могут предотвратить развитие болезней.

«Если вы хотите — пейте витамины для сердца. Но как раз кардиологи первыми начали наступление на синтетические витамины, подняв вопрос их пользы для здоровых людей. Это было еще, наверное, 20 лет назад. Еще в начале 2000-х годов учеными было проведено исследование, которое показало, что витамин Е не только не предотвращает развитие сердечных болезней, но и повышает риск смерти по разным причинам», — заявил врач.

Мясников отметил, что была опровергнута и эффективность других веществ: витамина А и селена. Риск развития инфаркта, по словам кардиолога, снижают, прежде всего, физические упражнения и правильное питание. Немаловажно также контролировать уровень артериального давления, сахара и холестерина.

Ранее кардиолог перечислила способы снижения риска инфаркта.