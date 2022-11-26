Кардиолог перечислила способы снижения риска инфаркта

Способы снижения риска инфаркта «Мосленте» перечислила врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиники» Наталия Золотарева.

«Всемирная организация здравоохранения утверждает, что 80 процентов инфарктов можно предотвратить. Но в то же время смертность от инфаркта миокарда среди молодых людей (20-24 года) выросла почти на 80 процентов, а среди лиц 30-35 лет — на 60 процентов. Это подчеркивает необходимость обучения населения тому, как можно снизить у себя риск развития инфаркта миокарда», — заявила специалист и напомнила, что инфаркт возникает от накопления холестерина в артериях и образования в них тромба.

Чтобы избежать развития болезни, врач порекомендовала бросить курить. По ее словам, курильщики имеют на 50 процентов больше рисков развития атеросклероза, чем некурящие, в результате чего холестерин легче прилипает к стенкам артерий, а холестериновые бляшки быстрее растут. Курение также вызывает воспаление кровеносных сосудов, способствуя разрыву бляшек и тромбов. Наконец, никотин обладает вазоконстрикторным эффектом и предотвращает расширение артерий, когда это необходимо для увеличения кровотока.

Кроме того, необходимо контролировать уровень артериального давления — гипертоническая болезнь повышает нагрузку на сердце, а также способствует повреждению стенок сосудов, следовательно, и возникновению инфаркта миокарда. Идеально стараться поддерживать кровяное давление ниже 130/80, продолжила эксперт.

Под контролем нужно держать и уровень холестерина. Золотарева отметила, что основная группа препаратов, снижающих уровень холестерина, — это статины. Специалист порекомендовала следить за диетой и отдавать предпочтение рыбе, авокадо, орехам и оливковому маслу.