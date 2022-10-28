В программе Мясникова перечислили ошибки при лечении простуды

Распространенные ошибки при лечении простуды перечислили врачи в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с ведущим Александром Мясниковым. Эксперты предупредили, что неправильные методы борьбы с насморком и болью в горле могут плохо повлиять на другие органы.

Не стоит закапывать капли в нос слишком часто или использовать для этих целей лук и чеснок. Кроме того, нужно правильно высмаркиваться: закрывать ноздри по очереди, нагружая их попеременно.

Поскольку нос и уши взаимосвязаны, насморк следует лечить, чтобы не возникли осложнения. Что касается ушей, в них нельзя закапывать растительное масло. Не рекомендуются также длительные горячие компрессы.

Если болит горло, ему не помогут паровые ингаляции и горячий чай с лимоном. Ситуацию может усугубить курение, нерегулярное полоскание горла и лечение исключительно леденцами для рассасывания.

Ранее Мясников раскрыл два правила приема популярного жаропонижающего лекарства, парацетамола. Главное — соблюдать дозу, подчеркнул доктор.