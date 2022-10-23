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10:19, 23 октября 2022
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Мясников раскрыл два правила приема популярного жаропонижающего

Мясников раскрыл два правила приема популярного жаропонижающего
Фото: Unsplash

Два правила приема популярного жаропонижающего лекарства парацетамол раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников. Полезные советы он дал в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 1».

Главное — соблюдать дозу при приеме лекарства, подчеркнул доктор. «У детей — 80 миллиграммов на килограмм. У взрослых людей — 4 грамма в день. То есть это либо восемь таблеток по 500 миллиграммов, а они бывают по 500. Либо четыре таблетки по одному грамму», — объяснил эксперт. Это же правило касается и различных препаратов с добавлением парацетамола — противовирусных в пакетиках и леденцах от горла.

Кроме того, жаропонижающее несовместимо со спиртным. «Любое лекарство, которое продается в аптеке, направленное на снижение любой боли и температуры, содержит парацетамол. Его нельзя совмещать с алкоголем», — предупредил Мясников.

Ранее Мясников перечислил ошибки людей при лечении травами. Длительное употребление отваров без трав может привести к не самым приятным последствиям для здоровья.

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