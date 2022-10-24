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08:23, 24 октября 2022
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Мясников описал симптомы редкого психического расстройства

Мясников описал симптомы редкого психического расстройства
Фото: Jonatan Pie / Unsplash

Состояние редкого психического расстройства, называемого мерячением, описал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Недуг, напоминающий истерию, возникает у пациентов при виде Северного сияния. Мясников отметил, что мерячению подвержены в основном северные народности.

«Когда первые несколько раз видел уже в этой жизни Северное сияние — ничего особенного не чувствовал. У меня лично подобное было в Сибири. Я стоял на утесе, смотрел на ревущую реку внизу и вдруг меня затрясло, потекли слезы, охватило чувство неописуемого восторга», — рассказал о симптомах экзотического расстройства доктор.

По мнению Мясникова, подобные заболевания говорят о сложном устройстве человеческой психики. «Значит, мы все-таки не куски мяса с почками и печенью, подчиняющиеся рефлексам и разуму, а значительно более тонко устроенные существа, связанные с окружающим миром неведомыми пока связями», — объяснил врач.

Ранее Мясников перечислил опасные случаи проявления эйфории. По его словам, приподнятое настроение, ощущение безмятежного счастья может быть признаком различных заболеваний.

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