Мясников раскрыл неочевидный симптом рака кожи

Неочевидный симптом рака кожи, меланомы, раскрыл в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Доктор заявил о связи онкологического заболевания и потемнения под ногтями.

Чтобы не пропустить этот тревожный признак, врач посоветовал женщинам проверять ногти во время снятия гель-лака.

Кроме того, Мясников рекомендовал регулярно осматривать свое тело, чтобы вовремя заметить основной признак меланомы. Это темные пятна, которые могут появиться в паховой зоне, межъягодичных складках, во рту, на голове.

Ранее Мясников назвал снижающий риск развития рака печени продукт.