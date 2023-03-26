Мясников назвал снижающий риск развития рака печени продукт

Снижающий риск развития рака печени продукт назвал в своей авторской программе врач и телеведущий Александр Мясников. Он рассказал о пользе сыра.

Регулярное употребление сыра, по словам врача, может предотвратить рак печени у людей, которые к этому предрасположены. Он отметил, что это возможно благодаря содержанию вещества спермидина в продукте.

Кроме того, сыр полезен для сердечников, он снижает риски инсультов, добавил Мясников.

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