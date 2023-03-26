04:31, 26 марта 2023
1 мин.
Мясников назвал снижающий риск развития рака печени продукт
Доктор Мясников рассказал о пользе сыра в снижении рисков развития рака печени.
Фото: Unsplash
Снижающий риск развития рака печени продукт назвал в своей авторской программе врач и телеведущий Александр Мясников. Он рассказал о пользе сыра.
Регулярное употребление сыра, по словам врача, может предотвратить рак печени у людей, которые к этому предрасположены. Он отметил, что это возможно благодаря содержанию вещества спермидина в продукте.
Кроме того, сыр полезен для сердечников, он снижает риски инсультов, добавил Мясников.
Ранее были раскрыты пять неожиданных симптомов рака кожи.