Мясников развеял популярный миф о камнях в желчном пузыре

Популярный в народе миф о камнях в желчном пузыре развеял врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он заявил, что камни, вопреки распространенному заблуждению, невозможно легко растворить.

«Есть один препарат, который для этого используют — урсодезоксихолевая кислота, но ее надо пить месяцами, и там растворяется около шести процентов. В общем, это все ненадежно. Так что просто живите спокойно, снижайте вес», — порекомендовал доктор пациентам. При этом Мясников предостерег от резкого похудения при камнях в желчном пузыре. Строгие диеты, по его словам, могут усугубить заболевание.

Телеведущий подчеркнул, что камни в желчном пузыре не нужно удалять, если они не крупные, не приносят дискомфорта и не усугубляются наличием полипов. «Если у вас не было болей, если камни — случайная "находка", мы их не оперируем. Не болит? Не болело? Случайная находка? Забыли!» — заключил врач.

Ранее Мясников предупредил об опасности витамина С. По его словам, его избыток может приводить к камням в почках.