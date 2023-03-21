Мясников предупредил об опасности для здоровья одного вида сока

Об опасности одного вида сока для здоровья в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил доктор и телеведущий Александр Мясников.

Врач связал с чрезмерным употреблением виноградного сока риск развития диабета. При этом он уточнил, что сам виноград безвреден.

Мясников напомнил, что основные факторы, влияющие на возникновение диабета, — наследственная предрасположенность и неправильное питание.

Ранее доктор Мясников перечислил полезные свойства гречки.