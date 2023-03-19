Доктор Мясников назвал полезные свойства гречки

Полезные свойства гречневой каши в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал доктор и телеведущий Александр Мясников. Он заявил, что в этом продукте содержится большое количество витаминов.

Врач рассказал, что гречневая каша имеет большую пищевую ценность, в ней содержится витамин В, магний, селен, цинк, растительные белки и множество других полезных веществ. Кроме того, гречку полезно употреблять людям, страдающим диабетом, так как она помогает углеводному обмену.

Мясников уточнил, что в каше также содержится железо, однако для организма оно совершенно бесполезно, так как должным образом не всасывается в клетки. Для восполнения запасов железа, по словам специалиста, лучше подойдут рыба, мясо и субпродукты.

Ранее доктор Мясников заявил о важности перемены принципов питания с возрастом.