Доктор Мясников назвал альтернативу поваренной соли

О том, что обычную поваренную соль в рационе можно заменить натриево-калиевой, в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников. Врач призвал россиян снизить дозы употребления хлористого натрия.

«Соли калия не несут в себе натрий, и заменить столовую соль калиевой солью — вполне логично», — заявил Мясников, отметив, что употребление натрия можно также сократить, отказавшись от витаминов и лекарств в форме шипучих таблеток.

Врач пояснил, что избыточное количество соли может привести к развитию гипертонии, проблемам с сердечно-сосудистой системой, почками и суставами. Суточная доза соли не должна превышать пяти-шести граммов, подчеркнул специалист.

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