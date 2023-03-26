Гастроэнтеролог назвала самые вредные продукты для печени

Самые вредные продукты, которые могут негативно сказаться на здоровье печени, в беседе с «Мослентой» назвала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Ломова. Рейтинг возглавляют алкогольные напитки.

«На сегодняшний день алкоголь признан самым вредным продуктом для печени. Этанол, входящий в состав алкоголя, напрямую повреждает клетки печени, вызывая ее фиброз, который в дальнейшем может перейти в цирроз», — рассказала специалист.

Также не рекомендуется часто есть жирные сорта мяса. В баранине, свинине, гусятине и утятине имеется большое содержание жира, который может откладываться в печени, вызывая ее ожирение. Лучше отдать предпочтение говядине, курице, телятине и индейке, порекомендовала специалист.

В список вредных для печени продуктов можно также включить жирные, острые, маринованные виды еды, полуфабрикаты, продукты, содержащие большое количество соли и сахара, красителей, вкусовых добавок, продолжила врач.

При чрезмерном употреблении соли происходит задержка жидкости и увеличивается риск повреждения клеток печени — гепатоцитов. Норма употребления соли — не более пяти граммов в сутки. Употребление сахара может привести к стеатозу, при котором в печени накапливается жир.

Гастроэнтеролог Ломова назвала основные причины возникновения цирроза печени.