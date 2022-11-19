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11:27, 19 ноября 2022
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Мясников перечислил способы профилактики тромбоза

Мясников перечислил способы профилактики тромбоза
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Способы профилактики тромбоза перечислил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, тромбы могут образовываться у курильщиков, пожилых и людей с избыточным весом, а также при наследственности или перенесенных инфекциях.

Прежде всего врач порекомендовал изменить образ жизни: бросить курить, больше двигаться и принимать рыбий жир. «Омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты — наверное, единственная из всех субстанций, которая активно влияет на свертываемость крови», — пояснил Мясников.

При этом телеведущий призвал не принимать кроверазжижающие средства без серьезных показаний. Антикоагулянты, по его словам, сами по себе могут стать причиной проблем со здоровьем и даже летального исхода.

Ранее Мясников дал рекомендации по предотвращению инсульта. Факторами риска развития болезни он назвал гипертонию, повышенный уровень холестерина, повышенный уровень глюкозы, курение, наследственность, возраст за 60 лет, малоподвижный образ жизни и лишний вес.

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