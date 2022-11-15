Мясников дал рекомендации по предотвращению инсульта

Рекомендации по предотвращению развития инсульта дал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Факторами риска развития болезни он назвал гипертонию, повышенный уровень холестерина, повышенный уровень глюкозы, курение, наследственность; возраст за 60 лет, малоподвижный образ жизни и лишний вес.

«Я сам — старый гипертоник. Таблетки я выпил. Измерять давление аппаратом — прошлый век. Все-таки сейчас есть холтеровское мониторирование, оно достаточно доступно. Когда вы носите аппарат, он мерит вам давление ночью, днем, в различных обстоятельствах, и в итоге вы можете посмотреть средний уровень, и тогда уже менять лекарства более прицельно», — отметил он.

Врач порекомендовал бросить курить и следить за уровнем холестерина и сахара в крови. Мясников также отметил, что излишнее потребление соли — это фактор риска не только для возникновения инсульта, но и для инфаркта и рака желудка. ВОЗ относит соль к канцерогенам, напомнил он.

Ранее доктор Мясников перечислил ошибки при лечении гипертонии.