Мясников объяснил уязвимость мужчин для стресса

Уязвимость мужчин для стресса объяснил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников.

«Женский организм более привычен к стрессам. И, кстати, эстрогены, которые у вас есть, — это просто природный механизм, который защищает вас от стресса, у нас их нет. Мы принимаем голой грудью эти вызовы, а вы защищены», — сказал телеведущий.

Для снижения стресса Мясников рекомендовал соблюдать режим дня и гигиену сна, медитировать, заниматься физическими нагрузками, фильтровать информационное поле. Также следует повышать уровень эндорфинов, например, в этом поможет музыка, чтение, общение с близкими или массаж. Кроме того, он посоветовал прибегать к аффирмациям.

Врач предупредил, что все болезни так или иначе связаны со стрессом. Так, на фоне чрезмерной психоэмоциональной нагрузки могут развиться гипертония, гастрит, депрессия, мигрень, псориаз и ревматоидный артрит.

Ранее психолог Долгов перечислил методы самопомощи при остром стрессе. При апатии эксперт порекомендовал дать себе отдохнуть в тепле и постараться максимально расслабиться, сделать легкие физические упражнения и сократить любую нагрузку.