Мясников развеял мифы о вреде кофе

Мифы о вреде кофе развеял в личном Telegram-канале врач-кардиолог Александр Мясников. Он отметил, что популярный напиток оказывает на организм положительное влияние, например, полезен для нервной системы.

«Кофеином издавна лечили головную боль, он и сегодня входит в состав многих подобных препаратов. Но тут есть и обратная сторона медали. Те, кто мучается хроническими головными болями, знают, что, когда постоянно глотаешь много таблеток, а потом прекращаешь, боль резко усиливается. Такой вот синдром отмены. С кофе — то же самое, отказ от него может спровоцировать мигренозный приступ», — предупредил Мясников.

Мясников утверждает, что кофе снижает риск развития некоторых болезней: Паркинсона, диабета, онкологии, артрита, подагры, аритмии. При употреблении в разумных количествах напиток безопасен для пациентов с остеопорозом и гипертоников, эффективен при запоре, полезен для печени.

Ранее Мясников развеял миф о вреде еды на ночь. Он пояснил, что при соблюдении дневной нормы калорий есть можно в любое время суток.