Доктор Мясников выявил связь язвы желудка с группой крови

Связь возникновения язвы желудка с группой крови выявил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор и телеведущий Александр Мясников. Он предупредил о повышенном риске людей с первой группой крови.

«Люди с первой группой крови болеют язвой желудка чаще», — рассказал медик на эфире передачи. При этом рак желудка возникает чаще у обладателей второй группы крови.

Врач пояснил, что основная причина появления заболевания — бактерия Helicobacter pylori. Однако развитию язвы способствуют также прием нестероидных противовоспалительных препаратов, вирус герпеса и вирус Эпштейна-Барра. Кроме того, заболевание может передаваться генетически.

Ранее были названы основные причины обострения хронических заболеваний в весенний период.