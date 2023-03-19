Названы основные причины обострения хронических заболеваний весной

Основные причины обострения хронических заболеваний в весенний период в разговоре с RT назвала врач-терапевт Елена Попова. По ее словам, ухудшение самочувствия может быть связано с недостатком витаминов в питании.

По словам специалиста, в зимние месяцы и в начале весны человек употребляет меньше фруктов и овощей, что приводит к недостатку витаминов и микроэлементов, необходимых для нормальной работы всех органов. Кроме того, некоторые к началу летнего сезона начинают соблюдать строгие диеты, которые также негативно влияют на работу иммунной системы.

Вышеперечисленные факторы влияют на усиление выработки соляной кислоты в желудке, что плохо сказывается на слизистой этого органа. Также в весенний период люди часто жалуются на обострение колитов и язвенной болезни желудка.

Ранее врач-терапевт Елена Тихомирова назвала помогающие при изжоге продукты.