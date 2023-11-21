Доктор Мясников дал инструкцию по закаливанию организма

Инструкцию по закаливанию организма для начинающих дал «Общественной службе новостей» врач и телеведущий Александр Мясников. Первыми шагами он назвал правильный выбор одежды, проветривание квартиры и хождение босиком по дому.

По словам доктора, летом нужно носить не более двух слоев одежды, зимой — максимум три. Мясников также посоветовал ходить без обуви по снегу, это нужно делать хотя бы две минуты в день.

Кроме того, полезным будет отказ от горячей воды. «Сначала мыться чуть теплой, постепенно снижать температуру и приучить себя к холодной. Холодная вода — это источник здоровья», — подчеркнул Мясников.

Начинать закаливание лучше всего до сезона простуд, чтобы успеть укрепить иммунитет. Перечисленные меры необходимо сочетать с физическими нагрузками и правильным питанием.

Ранее Мясников дал рекомендации по эффективной борьбе с простудой.