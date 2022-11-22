Мясников раскрыл главные правила здорового питания

Главные правила здорового питания раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. По его словам, все рекомендации по этому поводу можно свести к одной фразе: «Не переедать, следить за тем, что и когда ешь, и двигаться».

Доктор посоветовал следить за калориями, не есть «белые» продукты (макароны, хлеб), ежедневно съедать по 500 граммов овощей и фруктов и ограничить употребление красного мяса. Кроме того, следует сделать упор на морскую рыбу, отказаться от колбас и полуфабрикатов, не наедаться на ночь и не употреблять спиртное в больших количествах. Также Мясников отметил, что хотя бы раз в день будет полезно «вспотеть от физической нагрузки».

Телеведущий призвал не верить в «волшебные» диеты и таблетки, а следовать перечисленным правилам при похудении. «Все остальное — дань нашей лени, слабохарактерности и желанию без труда вытащить рыбку из пруда», — заявил он.

Ранее Мясников назвал витамины, необходимые в рационе вегетарианцев. Он рекомендовал к употреблению Омега-3 жирные кислоты.