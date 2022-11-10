Мясников назвал необходимые в рационе вегетарианцев витамины

Необходимые в рационе вегетарианцев витамины назвал врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей. Он рекомендовал к употреблению Омега-3 жирные кислоты.

«Приемлемые для вегетарианцев источники Омеги-3 это — льняное масла, соевое молоко, грецкие орехи. Помните о пользе этих продуктов и обеспечьте себе и своим детям-вегетарианцам высокий уровень их потребления», — заявил врач.

По словам эксперта, тем, кто отказался от мяса в своем рационе для поддержания здоровья также необходимо употреблять аминокислоты, железо, цинк, кальций, витамины D и B-12.

Ранее доктор Александр Мясников призвал одну группу людей с осторожностью относиться к селедке.