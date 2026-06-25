Житель подмосковного города избил женщину в кафе и попался полиции

В Мытищах местный житель избил женщину в кафе и был задержан полицией. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в своем Telegram.

«Прибывшими полицейскими предварительно установлено, что в одном из кафе, расположенном на улице Астрахова, между потерпевшей и мужчиной произошел конфликт, в результате которого ей был нанесен удар в область головы», — говорится в сообщении.

Пострадавшая пройдет судмедэкспертизу, чтобы установить степень причиненного ей вреда. По результатам экспертизы будет принято решение.

Нападавшего полицейские оперативно задержали и доставили в отдел. Им оказался житель Мытищ 1991 года рождения. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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