Люди
Опубликовано 23 июня 2026, 10:56
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Пассажир московского метро достал пистолет после неосторожного движения женщины

В московском метро произошла драка, один из участников достал пистолет.
Пассажир московского метро достал пистолет после неосторожного движения женщины

Пассажир московского метро достал пистолет после того, как другая пассажирка задела его ногой. Об инциденте сообщает Telegram-канал «112».

Согласно сообщению, после произошедшего за женщину вступились двое мужчин. Пассажир с пистолетом ударил их и пригрозил пистолетом, после чего сбежал. Мужчину задержали в Домодедово. У него изъяли светошумовой пистолет и возбудили против него уголовное дело по статье о хулиганстве.

На видео, опубликованном в Telegram-канале, задержанный заявил, что девушка намеренно вытирала свою обувь о его ногу и нецензурно выражалась, что и привело к конфликту. Пистолет, по его словам, он достал от испуга. Мужчина признал свою вину и заявил, что раскаивается.

Ранее сообщалось, что житель Москвы сфотографировал женщину под юбкой в столичном метро и поплатился.

Автор:Анна Вальман
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