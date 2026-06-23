Пассажир московского метро достал пистолет после неосторожного движения женщины

Пассажир московского метро достал пистолет после того, как другая пассажирка задела его ногой. Об инциденте сообщает Telegram-канал «112».

Согласно сообщению, после произошедшего за женщину вступились двое мужчин. Пассажир с пистолетом ударил их и пригрозил пистолетом, после чего сбежал. Мужчину задержали в Домодедово. У него изъяли светошумовой пистолет и возбудили против него уголовное дело по статье о хулиганстве.

На видео, опубликованном в Telegram-канале, задержанный заявил, что девушка намеренно вытирала свою обувь о его ногу и нецензурно выражалась, что и привело к конфликту. Пистолет, по его словам, он достал от испуга. Мужчина признал свою вину и заявил, что раскаивается.

Ранее сообщалось, что житель Москвы сфотографировал женщину под юбкой в столичном метро и поплатился.