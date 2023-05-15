Психолог раскрыла родителям правильный способ реагировать на детские обиды

Правильный способ реагировать на детские обиды раскрыла в беседе с «Мослентой» психолог и социальный педагог Марина Соловей. Она призвала родителей проговаривать вслух чувства ребенка.

Если ребенок расстроился из-за действий родителя, не следует игнорировать его чувства. «Это нужно для того, чтобы ребенок научился их распознавать. "Ты обижен, потому что папа не идет с тобой гулять". Или "Ты обиделась на нас с папой, потому что мы хвалили Максима". Поведение ребенка при этом не изменится. Он по-прежнему будет расстраиваться. Но увидит, что его понимают и принимают в этом состоянии», — пояснила специалист.

Психолог призвала взрослых всегда объяснять ребенку, почему они поступили так, а не иначе. После этого можно предложить способ решения проблемы на будущее или придумать его вместе. Кроме того, ребенка необходимо учить говорить о своих переживаниях. «Говорите о своих чувствах. Например, "я рада за тебя" или "я злюсь, когда ты обзываешься на брата"», — привела примеры эксперт.

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