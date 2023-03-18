Психолог перечислил отражающиеся в зрелом возрасте детские психотравмы

«У многих из нас основы будущих болезней зарождаются именно в детстве. Если в жизни нам приходится несколько раз испытывать переживания по одной проблеме, то психотравмы приумножаются. Человек будет сильнее реагировать на событие, если похожее он уже испытал совсем юным»