Психолог перечислил отражающиеся в зрелом возрасте детские психотравмы
Психолог Толоконин признал пережитый в детстве развод родителей наиболее сильной травмой.
Детские психотравмы, которые отражаются на человеке в зрелом возрасте, перечислил в интервью «Мосленте» врач психотерапевт-сексолог-психиатр, основатель клиники психосоматической медицины NeoVita Артем Толоконин. Например, это травма, связанная с разводом родителей, когда дочь повторяет этот же сценарий уже в своей судьбе.
«У многих из нас основы будущих болезней зарождаются именно в детстве. Если в жизни нам приходится несколько раз испытывать переживания по одной проблеме, то психотравмы приумножаются. Человек будет сильнее реагировать на событие, если похожее он уже испытал совсем юным»
Артем Толоконин
Самыми распространенными травмирующими событиями из детства могут быть ситуации с ощущением ненужности, брошенности, предательства со стороны близких, рассказал эксперт. Одно из них — развод родителей. Прошедший через это человек может потерять доверие к людям и часто повторяет травмировавшую его модель поведения собственных родителей.
Подобный механизм действует и при смерти близких родственников. Повзрослев, человек, потерявший родственника в детстве, может часто ощущать тревогу.
Лучшей профилактикой детских психотравм Толоконин назвал здоровые и теплые отношения в семье, атмосферу счастья, безопасности, поддержки и понимания. Он подчеркнул, что родителям важно учиться выстраивать доверительные отношения с малышами, не обесценивать их, рассказывать, как устроен мир и чего не надо бояться.
«При таких условиях гораздо больше шансов, что ребенок вырастет с крепкой психикой и сможет быстро адаптироваться во взрослой жизни к ее переменам и проблемам»
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