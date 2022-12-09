Оксана Самойлова поделилась семейными фотографиями на фоне огромной елки

В доме блогерши Оксаны Самойловой и рэпера Джигана установили огромную елку высотой 4,5 метра. Бизнесвумен поделилась семейными фотографиями на фоне украшенного праздничного дерева на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Сезон фото под елкой, возле елки, вокруг елки, под елкой и на елке объявляю открытым», — подписала она серию снимков семьи на фоне дерева.

Пользователей сети восхитила новогодняя елка Самойловой и Джигана. Многие написали, что мечтают о таком большом праздничном дереве в своих домах.

«Красота! Красивее, чем в Новосибирске центральная», «Ничего себе елочка! Я тоже хочу большую елочку», «Очень красивая», «Шикарно! Я сразу приближение праздника почувствовала», — прокомментировали юзеры.

Ранее танцующую около елки Ольгу Бузову сравнили со Снежной королевой. Артистка выступила перед подписчиками в блестящем платье жемчужного цвета.