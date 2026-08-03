На концерте Вани Дмитриенко в «Лужниках» подрались скрипачи

На стадионном концерте Вани Дмитриенко в московских «Лужниках», собравшем около 70 тысяч зрителей, прямо во время выступления произошла потасовка между двумя скрипачами из аккомпанирующего состава. Видео драки, случившейся в финале одной из песен, разлетелось по соцсетям, а сам 20-летний артист, по его словам, узнал о происшествии только от журналистов за кулисами.

«Какая драка? У нас скрипачи дрались? А во время какой песни?» — с изумлением спросил артист.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как пока Дмитриенко принимал аплодисменты публики, двое музыкантов на заднем плане начали выяснять отношения, что привело к потасовке. Позже, комментируя инцидент журналистам, певец с иронией заметил: «Да, это часть шоу! Все для хлеба и зрелищ». Организаторы концерта пока не дали официальных комментариев о причинах конфликта между скрипачами.

Концерт в «Лужниках» стал первым стадионным выступлением Дмитриенко, и он установил рекорд как самый молодой артист, которому удалось собрать такую аудиторию. Сцена была оформлена в виде средневекового замка, а шоу, несмотря на инцидент, прошло без технических накладок. Представители певца не уточняли, понесут ли участники драки дисциплинарные взыскания.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова отменила свой концерт в Москве из-за того, что была продана только треть билетов.