Известная украинская певица отменила концерт в Москве из-за пустого зала

Известная украинская певица Анна Седокова отменила концерт в московском клубе Magnus Locus из-за пустого зала. По данным Telegram-канала Shot, за четыре дня до выступления была продана лишь треть билетов.

Мероприятие было запланировано на субботу, 25 июля. Билеты стоили от 5 до 13 тысяч рублей, из 110 мест поклонники выкупили 38. Сейчас решается вопрос о переносе выступления на другую дату или окончательной отмене.

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