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10:01, 22 декабря 2022
1 мин.

Москвичи вытолкнули застрявшее на трамвайных путях авто и попали на видео

Москвичи вытолкнули застрявшее на трамвайных путях авто и попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Пассажиры трамваев в Москве помогли вытолкать автомобиль, застрявший в снегу на путях. Произошедшее попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

«На Нагатинской улице машина застряла на трамвайных путях. Помогать вытаскивать ее вышли даже пассажиры трамвая», — подписали ролик администраторы канала.

Пользователей сети возмутила ситуация. Многие задались вопросом — как автомобиль оказался на трамвайный путях.

«Разве по трамвайным путям можно ездить?», «Надо было трамваем толкать», «Ну, теперь повеселится», «Объехал пробку? Ужас, куча людей в трамваях застряла из-за него», «Теперь влупят штраф за простой трамваев», — прокомментировали юзеры.

Ранее на юго-западе столицы москвичи вытолкнули застрявший автобус из снега. Инцидент попал на видео.

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