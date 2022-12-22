Москвичи вытолкнули застрявшее на трамвайных путях авто и попали на видео

«На Нагатинской улице машина застряла на трамвайных путях. Помогать вытаскивать ее вышли даже пассажиры трамвая», — подписали ролик администраторы канала.

Пользователей сети возмутила ситуация. Многие задались вопросом — как автомобиль оказался на трамвайный путях.

«Разве по трамвайным путям можно ездить?», «Надо было трамваем толкать», «Ну, теперь повеселится», «Объехал пробку? Ужас, куча людей в трамваях застряла из-за него», «Теперь влупят штраф за простой трамваев», — прокомментировали юзеры.

Ранее на юго-западе столицы москвичи вытолкнули застрявший автобус из снега. Инцидент попал на видео.