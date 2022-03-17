Тренер перечислил влияющие на половую жизнь упражнения

Фитнес-тренер Ирина Лазаречева перечислила упражнения, влияющие на половую жизнь. Их она назвала в разговоре с «Пятым каналом».

Эксперт пояснила, что для получения удовольствия от секса необходимо укреплять мышцы тазового дна. «Это мышцы в промежности, которые располагаются между седалищными, лобковыми костями и копчиком. Седалищные кости — это те кости, на которых мы сидим. Если мы сядем и положим руки под ягодицы, то почувствуем две косточки», — рассказала тренер.

Тренер подчеркнула, что строение таза у женщин и мужчин различается. Кроме того, женщины из-за функции деторождения предрасположены к большей эластичности мышц тазового дна. Однако у представителей обоих полов именно таз отвечает за получение удовольствия.

Лазаречева объяснила, что для более яркой интимной жизни женщинам необходимо укреплять глубокую мускулатуру, а не поверхностный слой мышц. «Чтобы это сделать, надо, не поверите, — дышать. В этом вам помогут пилатес и йога», — добавила она. Кроме того, необходимо работать над осанкой, влияющей на положение таза, и позаботиться о состоянии ягодичных мышц и тазобедренных суставов.

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