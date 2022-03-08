Названы продукты-афродизиаки для праздничного ужина на 8 Марта

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в интервью агентству городских новостей «Москва» рассказала, какими продуктами-афродизиаками можно разнообразить праздничный стол на 8 Марта, или Международный женский день.

«Считается, что афродизиаки — пищевые продукты и содержащиеся в них биологически активные соединения могут за счет разных механизмов действия повышать половое влечение и сексуальную активность. Большинство таких соединений являются натуральными стимуляторами секреции окситоцина. Данный гормон отвечает за либидо, половое влечение и получение сексуального удовлетворения», — объяснила специалист и добавила, что наиболее ярко на его выработку влияет темный шоколад, зелень, инжир, орехи, семена и зерновые, не подвергшиеся обработке.

По словам Стародубовой, на женщин также влияют продукты, содержащие фитоаналоги половых гормонов — сельдерей и трюфели. На выработку эндорфинов, отвечающих за удовольствие, влияют перец чили. Также диетолог посоветовала обратить внимание на авокадо, клубнику и другие красные ягоды.

Эксперт подчеркнула, что устрицы и шоколад вызывают краткосрочный эффект после однократного приема. «У остальных продуктов эффект не столь выражен и носит накопительный характер. Поэтому большое значение имеет регулярность включения указанных продуктов в рацион питания», — заключила диетолог.

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