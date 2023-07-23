Ведущий детей на поводках мужчина попал на видео в Москве

На кадрах москвич ведет трех детей одинакового роста и возраста на импровизированной шлейке — мальчики закреплены так, что не смогут далеко убежать от отца.

«А если они кошку увидят? Он же их не удержит», «Хороший смотрящий и конкурсы интересные», «Заботливый», — прокомментировали юзеры.

Ранее в Москве заметили дошкольника, передвигающегося на веревке, которую держит женщина.