18:05, 23 июля 2023
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Ведущий детей на поводках мужчина попал на видео в Москве
В Москве заметили выгуливающего трех детей на поводках мужчину.
Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»
Мужчину, выгуливающего трех детей на специальных поводках, заметили на одной из улиц Москвы. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».
«Папы — они такие», — подписали публикацию администраторы сообщества.
На кадрах москвич ведет трех детей одинакового роста и возраста на импровизированной шлейке — мальчики закреплены так, что не смогут далеко убежать от отца.
«А если они кошку увидят? Он же их не удержит», «Хороший смотрящий и конкурсы интересные», «Заботливый», — прокомментировали юзеры.
Ранее в Москве заметили дошкольника, передвигающегося на веревке, которую держит женщина.