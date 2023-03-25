В Москве заметили дошкольника на веревке

В Москве заметили дошкольника, передвигающегося на веревке, которую держит женщина. Соответствующая фотография была опубликована в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Когда понял фразу "не оставляйте детей без присмотра" слишком буквально», — подписали снимок администраторы канала.

На фотографии россиянка с двумя детьми пробивает товары на кассе самообслуживания в одном из столичных сетевых супермаркетов. Девочка постарше стоит свободно и помогает с покупками. А талию мальчика дошкольного возраста обхватывает шнур-поводок, другой конец которого в руке держит женщина.

Один из пользователей мессенджера отметил, что узел завязан профессионально. Другие юзеры начали гадать, что заставило женщину «посадить на поводок» ребенка. «Видно, шустрый парень», «А постарше чего не привязали?», «Почему не на цепь сразу?», «Буйный, судя по всему», «Чтобы не украли», «Особо опасный ребенок, видимо», «Шкода, похоже», «Не очень, но, с другой стороны, обезопасила себя от потери ребенка и прочего», «Вот, что мне нужно», «Осторожно, кусается», «Может, ребенок гиперактивный», «Да в лошадку, наверное, просто играет. Будто вожжи это», «Няня, наверно, с ними. Чтобы не бегать за ним», — написали подписчики канала.

Ранее опасные развлечения детей на полосе движения шоссе в Москве попали на видео.