Москвичи назвали приемлемую сумму трат на сборы школьника к 1 сентября

Более половины москвичей в опросе «Мосленты» признались, что на сборы ребенка в школу к 1 сентября готовы потратить не более пяти-десяти тысяч рублей.

Еще 31 процент респондентов отметили, что могут потратить на школьные сборы от 10 до 20 тысяч рублей. Девять процентов опрошенных готовы собрать ученика к 1 сентября на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Также девять процентов участников опроса признались, что на необходимую к школе одежду и предметы готовы выделить более 30 тысяч рублей.

Ранее жителей Подмосковья возмутили цены на одежду для школьников к 1 сентября.