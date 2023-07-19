07:41, 19 июля 2023
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Москвичи назвали приемлемую сумму трат на сборы школьника к 1 сентября
Москвичи готовы потратить на сборы ребенка в школу не больше десяти тысяч рублей.
Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»
Более половины москвичей в опросе «Мосленты» признались, что на сборы ребенка в школу к 1 сентября готовы потратить не более пяти-десяти тысяч рублей.
Еще 31 процент респондентов отметили, что могут потратить на школьные сборы от 10 до 20 тысяч рублей. Девять процентов опрошенных готовы собрать ученика к 1 сентября на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Также девять процентов участников опроса признались, что на необходимую к школе одежду и предметы готовы выделить более 30 тысяч рублей.
Ранее жителей Подмосковья возмутили цены на одежду для школьников к 1 сентября.