Даны советы путешественникам на случай задержки рейса

Советы на случай задержки рейса дал путешественникам юрист Игорь Косицын в своем Telegram-канале. Специалист напомнил, что в таких ситуациях туристы имеют ряд прав вне зависимости от причины переноса вылета.

При задержке рейса пассажирам должны предоставить посещение комнаты матери и ребенка, если последнему не более семи лет, а также организовать два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при задержке вылета более, чем на два часа. Туристов обязаны обеспечить напитками, а при изменениях в расписании длительностью более четырех часов — горячей едой. Если пассажиру приходится ждать более восьми часов, ему полагается размещение в гостинице. Кроме того, клиентам должны организовать хранение багажа.

Если указанные права не соблюдаются, пассажир имеет право обратиться с жалобой в транспортную прокуратуру, отметил Косицын. Если питание, гостиница и другие услуги при задержке рейса оплачивались туристом самостоятельно, он вправе требовать их компенсацию через суд.

«Рейс считается задержанным по вине туроператора, если задержка произошла по причине, не вызванной обстоятельствами непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, например, погодные условия. Неисправность самолета к таким обстоятельствам не относится», –– рассказал специалист. Если рейс был задержан настолько, что длительность поездки сократилась, клиент вправе отказаться от перелета, потребовать уменьшения стоимости тура или выплату неустойки.

Ранее в столичных аэропортах из-за непогоды задержали множество рейсов, несколько самолетов не смогли вылететь вовремя. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с произошедшим.