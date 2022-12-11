В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали множество рейсов

Кроме того, еще два самолета, летящие из эмиратской Шарджи в Домодедово, экстренно приземлились во Внуково на дозаправку. Пассажиры несколько часов ждали вылета в аэропорт назначения. Нескольким людям стало плохо, к бортам подъезжали скорые.

По данным Яндекс-расписания, во Внуково задержано семь рейсов и четыре отменено. В Домодедово задержали 18 рейсов, в Шереметьево — девять.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в столичных аэропортах.

«В ходе проверочных мероприятий прокуратура проконтролирует соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе органа.

Ранее нетерпеливый пассажир напал на сотрудника авиакомпании и пропустил свой рейс в аэропорту Шереметьево. Конфликт попал на видео.