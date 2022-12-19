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13:48, 19 декабря 2022
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Москвичи вытолкнули застрявший автобус из снега и попали на видео

Москвичи вытолкнули застрявший автобус из снега и попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

На юго-западе столицы москвичи вытолкнули застрявший автобус из снега. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

На кадрах запечатлено, как около десяти мужчин совместными усилиями раскачивают транспортное средство, пока оно не начинает двигаться вперед. «Физнагрузки, которые не ожидаешь, но домой или по делам хочется», — пошутила администрация сообщества.

Аналогичная ситуация из Подольска попала на видео в Telegram-канале «Подмосковье №1». Пассажиры дружно попытались помочь водителю забуксовавшего автобуса выехать из сугроба. Инцидент произошел на Профсоюзной улице.

Ранее в Москве зафиксировали аномальное количество осадков. В столице выпала треть месячной нормы снега. В утро понедельника, 19 декабря, в общественном транспорте наблюдались очереди. Пассажиры сообщали, что из-за снега тяжело доехать из Московской области в столицу.

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