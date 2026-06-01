На жительницу Подмосковья напали из-за щенка на детской площадке

В Мытищах соседи напали на девушку с щенком, проходившую через детскую площадку, рассказало «Осторожно, Москва».

По словам владелицы собаки, она проходила к своему подъезду после прогулки с 5-месячным щенком через площадку, на которой, как она говорит, была пьяная компания с детьми. Женщины стали агрессивно вести себя — им показалось, что владелица собаки не убрала за животным, а потом стали хватать девушку за волосы и дергать щенка за поводок.

Друзья девушки попытались поговорить с другим мужчиной, но тот не реагировал. На видео слышны также слова «не положено с собакой тут быть» и видны попытки удержать девушку, хватая ее за шею, кофту и волосы.

Владелица собаки в итоге спряталась в подъезде, позднее она обратилась с заявлением в полицию.

Ранее в Подмосковье бизнесмен разбил голову активисту Александру Половинкину и забил его собаку вилами.