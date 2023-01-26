Нутрициолог объяснила набор веса зимой

Зимний набор веса объяснила в беседе с «Мослентой» врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. По ее словам, этому способствуют более углеводные и частые перекусы.

«Холод заставляет нас есть чаще и больше — так заложено природой. При этом зимой уровень физической нагрузки типичного горожанина снижается. То есть калорий становится больше, а их расход — меньше. Как правило, именно это является главной причиной нежелательного набора веса», — сказала она.

Эксперт отметила, что зимой рацион нужно корректировать: сократить его общую калорийность, ограничить перекусы и контролировать простые углеводы (конфеты, выпечку и любые другие сладкие десерты). По возможности следует сохранять зимой привычный режим питания: полноценный завтрак и обед, не плотный легкий ужин, допустимы один-два легких перекуса, например, фруктовый, овощной, творожный, добавила она.

«Но даже если вы заметили лишний вес, не стоит зимой изнурять себя ограничительными диетами либо переходить на монодиеты — они приводят к стрессовой ситуации для организма как физически, так и эмоционально. Холод и недостаток солнца — это и так стресс, не стоит его усиливать диетой», — уточнила специалист.

Мещерякова рекомендует начать контролировать питание, не допуская переедания, и по возможности больше двигаться. Если захочется быстрее согнать вес, делать это диетолог советует весной.

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