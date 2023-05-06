Россияне хотели бы иметь начальниками сыщиков и супергероев

Сыщиков и супергероев хотели бы иметь начальниками жители России, о чем свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob. Респондентам предложили выбрать руководителя из персонажей кинофильмов.

Лучшим начальником, по их мнению, стал бы герой милицейского детективного пятисерийного фильма «Место встречи изменить нельзя» Глеб Жеглов. Кроме того, участники опроса выбирали Шерлока Холмса и Романа Шилова из сериала «Ментовские войны». Вместе они набрали восемь процентов голосов.

Наиболее желанными начальниками из числа супергероев стали бизнесмен Тони Старк из «Железного человека», Бэтмен, Стив Роджерс из фильмов «Капитан Америка» и Дэдпул, набравшие пять процентов голосов. В лидерах оказался и советский супергерой и, в какой-то мере, сыщик, разведчик Штирлиц из телесериала «Семнадцать мгновений весны».

Помимо этого, в качестве начальника жители страны хотели бы видеть Андрея Быкова из сериала «Интерны», Джордана Белфорта из фильма «Волк с Уолл-стрит», Остапа Бендера из кинофильма «Двенадцать стульев» и даже волшебника Альбуса Дамблдора из «Гарри Поттера».

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