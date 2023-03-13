В Москве педофил снял стрим с надругательством над несовершеннолетней

Ранее судимого мужчину в Москве заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней. Педофил транслировал надругательства над 16-летней девушкой на стрим-платформе, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, в полицию о произошедшем сообщил отец девушки. Она стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за систематических побегов из дома и распития спиртных напитков. Подозреваемый ранее уже был судим за мошенничество, кражу и подделку документов.

В отношении мужчины начата проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист-педофил надругался над несовершеннолетней девушкой.