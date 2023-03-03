В Москве таксист-педофил надругался над несовершеннолетней девушкой

В столице таксист надругался над несовершеннолетней девушкой, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Москве.

«2 марта 2023 года обвиняемый, являющийся водителем такси, находясь в салоне автомобиля, припаркованного на улице Ярцевская в городе Москве, воспользовавшись тем, что пассажирка 2006 года рождения находится в беспомощном состоянии, применяя физическую силу, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении последней», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Ранее таксист изнасиловал спящую клиентку в Москве. Подозреваемый задержан спустя четыре месяца.