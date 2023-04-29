Момент наезда авто на мужчину на моноколесе в Москве попал на видео
В Москве автомобиль сбил мужчину на моноколесе на пешеходном переходе.
Автомобиль сбил мужчину на моноколесе, переезжавшего проезжую часть, на пешеходном переходе. Момент наезда попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?». ЧП произошло на Сиреневом бульваре на востоке города.
«Слезать надо было с моноколеса», «Конечно, должен был слезать, но... Он же ехал медленно! Водитель вообще не смотрел на дорогу?», «На моноколесе, конечно, дятел... Но водителя лишить прав и отправить сдавать заново», «По пешеходному переходу ходят пешком!» — прокомментировали юзеры.
На кадрах видно, как мужчина на моноколесе медленно переезжает по переходу, как в этот момент на него наезжает машина. В настоящее время о состоянии пострадавшего ничего не известно.
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