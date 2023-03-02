Стали известны суммы штрафов за нарушение ПДД на электросамокате

За пересечение дороги по пешеходному переходу не пешком, а на самокате, придется заплатить штраф в 800 рублей. Правильно в этом случае переходить дорогу, сойдя с транспортного средства. Кроме того, запрещено пользоваться самокатами в нетрезвом виде — за это можно получить штраф в размере 1000-1500 рублей. 800 рублей придется заплатить тем, кто решит прокатиться вдвоем на одном электросамокате.

«Вдвоем очень здорово было кататься, романтично», «Родители, возящие детей на самокате, будут недовольны. Есть же даже специальные самокаты с подножкой для ребенка и дополнительной ручкой. Они тоже запрещены?», «За алкоголь штраф маленький!» — прокомментировали эту информацию пользователи сети.

Ранее сообщалось, что в столице ввели новые правила использования электросамокатов, моноколес, сигвеев и гироскутеров. Внесенные в правила дорожного движения поправки вступили в силу с 1 марта 2023 года. Теперь электросамокаты, моноколеса, сигвеи и гироскутеры получили новый статус средств индивидуальной мобильности, передвигаться на которых можно со скоростью не более 25 километров в час.