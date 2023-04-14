Московский первоклассник отравился порошком из найденного пакетика

Первоклассник попал в больницу с признаками наркотического отравления, вдохнув содержимое найденного на улице пакетика с белым порошком с запахом клубники. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает МК.RU.

По данным издания, пакетик с неизвестным веществом семилетний ребенок нашел у школы в Конаковском проезде. Мальчик разорвал упаковку, и часть содержимого попала ему на лицо. Вскоре он почувствовал слабость, его состояние резко ухудшилось. Ребенка госпитализировали, а порошок отправили на экспертизу.

Ранее 14-летняя школьница попала в подмосковную больницу после того, как, предположительно, вместе со знакомым выпила бутылку водки.