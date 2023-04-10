В Подмосковье школьница попала в больницу после выпитой бутылки водки

14-летняя российская школьница попала в больницу после употребления спиртного с другом. Инцидент произошел в подмосковной Балашихе, сообщает Shot.

Девочка попала в больницу в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у подростка диагноз, который обычно встречается на поздних стадиях алкоголизма, — «дегенерация нервной системы». Медики предполагают, что школьница выпила больше бутылки водки, смешав ее при этом с другими напитками.

Сейчас в случившемся разбирается полиция, пишет Shot.

Ранее массовое отравление химикатами произошло в пункте выдачи заказов СДЭК в Москве.