18:43, 10 апреля 2023
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В Подмосковье школьница попала в больницу после выпитой бутылки водки
У выпившей водку 14-летней россиянки диагностировали дегенерацию нервной системы.
Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ
14-летняя российская школьница попала в больницу после употребления спиртного с другом. Инцидент произошел в подмосковной Балашихе, сообщает Shot.
Девочка попала в больницу в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у подростка диагноз, который обычно встречается на поздних стадиях алкоголизма, — «дегенерация нервной системы». Медики предполагают, что школьница выпила больше бутылки водки, смешав ее при этом с другими напитками.
Сейчас в случившемся разбирается полиция, пишет Shot.
Ранее массовое отравление химикатами произошло в пункте выдачи заказов СДЭК в Москве.