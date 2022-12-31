Косметолог рекомендовала процедуры для лица накануне праздника

Процедуры для лица накануне праздника рекомендовала в беседе с «Мослентой» врач общей практики, дерматолог, косметолог, врач профилактической и восстановительной медицины, геронтолог, Елена Кудашкина.

«Чтобы чувствовать себя уверенной и красивой в новогоднюю ночь, нужно подготовить не только наряд, но и свою кожу. Непосредственно перед Новым годом стоит отдать предпочтение интенсивным терапевтическим методикам, позволяющим освежить кожу лица, восстановить ее упругость, сияние, повысить тонус и убрать следы усталости», — посоветовала специалист.

К таким процедурам Кудашкина отнесла уходовые методики, поверхностные пилинги без реабилитации, альгинатные маски и массаж лица. Однако, по словам косметолога, желательно заботиться о себе на протяжении всего года, тогда перед праздниками не придется прибегать к экстренным мерам.

Ранее врач перечислил методы сохранения красоты и молодости лица. Он также перечислил десять «прыщеносных» грехов.