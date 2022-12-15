Россиянам перечислили правила оформления налогового вычета

Инвестор добавила, что часто людям говорят о стандартном вычете на детей, но он не положен тем, чей доход за год превышает 350 тысяч рублей. Также чуть менее известны инвестиционный вычет, который затрагивает инвестиционные счета, и профессиональный вычет для индивидуальных предпринимателей.

Чтобы получить вычет, нужно вовремя подать декларацию 3-НДФЛ за этот и три предыдущих года (если вы рассчитываете на вычет в данный период). Быстрее всего это сделать через кабинет налогоплательщика.